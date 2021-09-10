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В Україні запрацювали ще 20 камер автофіксації порушень ПДР: де саме

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Київ, П'ятниця 10 вересня 2021 09:23
В Україні запрацювали ще 20 камер автофіксації порушень ПДР: де саме Фото: в Україні почали роботу ще 20 камер автоматичної фіксації порушень ПДР (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

На українських дорогах запрацювали ще 20 приладів системи автоматичної фото- та відеофіксації порушень правил дорожнього руху (ПДР). Вони запрацювали у п'яти містах та одній області.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook-сторінку першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького.

Сьогодні на автомобільних дорогах Полтавської області, а також у містах Кременчук, Миколаїв, Полтава, Харків та Чернівці запрацювали прилади фіксації правопорушень, які контролюватимуть дотримання вимог ПДР в автоматичному режимі.

Де розташовані нові прилади

Полтавська область

  • на 324 км+515 автодороги М-03 напрямок приладу м. Полтава (обмеження швидкості 90 км/год)
  • на 319 км+374 автодороги М-03 напрямок приладу м. Полтава (обмеження швидкості 50 км/год)
  • на 30 км+459 автодороги М-22 напрямок спрямування приладу м. Полтава (обмеження швидкості 50 км/год)

Кременчук

  • вул. Андрія Ковальова, 17, напрямок спрямування приладу вул. Козацька (обмеження швидкості 50 км/год)
  • просп. Свободи, 69-А напрямок спрямування приладу вул. Родимцева (обмеження швидкості 50 км/год)

Миколаїв

  • просп. Героїв України, 9-Т, напрямок спрямування приладу вул. Пушкінської (обмеження швидкості 50 км/год)
  • просп. Богоявленський, 140, напрямок спрямування приладу у напрямку вул. 295-ї Стрілецької Дивізії (обмеження швидкості 50 км/год)

Полтава

  • вул. Великотирнівська, 19, напрямок спрямування приладу вул. Івана Мазепи (обмеження швидкості 50 км/год)
  • вул. Героїв АТО, 31, напрямок спрямування приладу вул. Квіткова (обмеження швидкості 50 км/год)
  • вул. Маршала Бірюзова, 35/14, напрямок спрямування приладу вул. Квітки Цісик (обмеження швидкості 50 км/год)

Харків

  • просп. Науки, 60-А, напрямок спрямування приладу вул. Новгородська (обмеження швидкості 50 км/год)
  • просп. Науки, 7-В, напрямок спрямування приладу вул. Бакуліна (обмеження швидкості 50 км/год)
  • просп. Московський, 86-А, напрямок спрямування приладу вул. Нікітіна (обмеження швидкості 50 км/год)
  • просп. Льва Ландау, 27, напрямок спрямування приладу вул. Маршала Федоренка (обмеження швидкості 50 км/год)
  • вул. Полтавський Шлях, 79, напрямок спрямування приладу вул. Семінарська (обмеження швидкості 50 км/год)
  • Білгородське шосе, 1, напрямок спрямування приладу вул. Комуни (обмеження швидкості 50 км/год)

Чернівці

  • Старожучківський Шлях, напрямок спрямування приладу вул. Білоруська (обмеження швидкості 50 км/год)
  • Старожучківський Шлях, напрямок спрямування приладу вул. Старокостянтинівська (обмеження швидкості 50 км/год)
  • вул. Винниченка, 116, напрямок спрямування приладу вул. Степова (обмеження швидкості 50 км/год)
  • вул. Винниченка, 97, напрямок спрямування приладу вул. Жасмінна (обмеження швидкості 50 км/год)

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