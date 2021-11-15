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Десятки снарядів і мін: у Луганській області виявили схрон бойовиків

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Донбас, Понеділок 15 листопада 2021 18:49
Десятки снарядів і мін: у Луганській області виявили схрон бойовиків Фото: у Луганській області виявили схрон бойовиків з мінами і снарядами (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Служба безпеки України (СБУ) виявила біля лінії розмежування в Луганській області черговий підземний схрон бойовиків. У схованці знаходилося понад 100 артилерійських снарядів, мін і гранат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр штабу ООС.

Підземну схованку бойовики обладнали у 2014 році на території Щастинського району, за 5 кілометрів від лінії розмежування. При огляді схрону були виявлені:

  • понад 70 артилерійських снарядів калібру 30 мм;
  • 5 протитанкових мін ТМ-62;
  • 10 гранат Ф-1 і РГД;
  • одна димова шашка.

Загальна вага виявлених боєприпасів у тротиловому еквіваленті становила близько 40 кілограмів. За попередніми даними, сховище бойовики обладнали для обстрілу позицій українських військових і здійснення диверсій на енергетичних і водопоживних об'єктах.

"Тривають оперативні дії щодо встановлення всіх обставин протиправної діяльності та притягнення до відповідальності осіб, причетних до злочинів проти державної безпеки України", - зазначили в ООС.

Фото: у Луганській області виявили схрон бойовиків з мінами і снарядами (facebook.com/pressjfo.news)

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