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СБУ на кордоні з Росією та Білоруссю знайшла зброю та тепловізори

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Чернігівська область, П'ятниця 26 листопада 2021 13:24
СБУ на кордоні з Росією та Білоруссю знайшла зброю та тепловізори Фото: СБУ на кордоні з Росією та Білоруссю знайшла зброю (ssu.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Служба безпеки України повідомила про виявлення прихованого в Чернігівській області, поблизу кордону з Росією та Білоруссю, арсеналу вогнепальної зброї з тепловізорами. Схованку знайшли на території мисливських баз.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Служби безпеки України.

"Засоби ураження виявлено на території двох приватних мисливських баз, які розташовані поблизу кордону з Російською Федерацією та Республікою Білорусь. Під час обшуків за місцями розташування об’єктів та адресами проживання представників їх адміністрації правоохоронці вилучили ручний кулемет Калашникова калібру 7,62 мм, 4 гвинтівки іноземного виробництва з оптичним прицілом, пристроєм для безшумної стрільби і тепловізором, пістолет Макарова, револьвер, майже 400 набоїв різного калібру, димову шашку", -повідомили у відомстві.

При цьому відмічається, що працівники СБУ також знайшли 400 одиниць спеціальних відмичок для прихованого проникнення до приміщень.

"Виявлені засоби ураження та інші предмети направлено на експертизу. У межах кримінального провадження за ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України триває досудове розслідування", - резюмується в повідомленні.

Напомним, 15 ноября Служба безопасности Украины обнаружила возле линии разграничения в Луганской области очередной подземный схрон боевиков. В тайнике находилось более 100 артиллерийских снарядов, мин и гранат.

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