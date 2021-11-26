ru ua
Пт, 26 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

СБУ на границе с Россией и Беларусью нашла оружие и тепловизоры

Новина українською →
Черниговская область, Пятница 26 ноября 2021 13:24
СБУ на границе с Россией и Беларусью нашла оружие и тепловизоры Фото: СБУ на границе с Россией и Беларусью нашла оружие (ssu.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Служба безопасности Украины сообщила о выявлении скрытого в Черниговской области, вблизи границы с Россией и Беларусью, арсенала огнестрельного оружия с тепловизорами. Тайник нашли на территории охотничьих баз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины.

"Средства поражения обнаружены на территории двух частных охотничьих баз, которые находятся вблизи границы с Российской Федерацией и Республикой Беларусь. Во время обысков по местам расположения объектов и адресам проживания представителей их администрации правоохранители изъяли ручной пулемет Калашникова калибра 7,62 мм, 4 винтовки иностранного производства с оптическим прицелом, прибором для бесшумной стрельбы и тепловизором, пистолет Макарова, револьвер, почти 400 патронов различного калибра, дымовую шашку", - сообщили в ведомстве.

При этом отмечается, что работники СБУ также нашли 400 единиц специальных отмычек для скрытого проникновения в помещения.

"Выявленные средства поражения и другие предметы направлены на экспертизу. В рамках уголовного производства по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины продолжается досудебное расследование", - резюмируется в сообщении.

Напомним, 15 ноября Служба безопасности Украины обнаружила возле линии разграничения в Луганской области очередной подземный схрон боевиков. В тайнике находилось более 100 артиллерийских снарядов, мин и гранат.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины Оружие в Украине
NEWS
Напряжение растет? Что говорят в Украине и мире об агрессии РФ
Напряжение растет? Что говорят в Украине и мире об агрессии РФ
DAILY
Симптомы "на память". Что такое постковидный синдром и кому он грозит
Анастасия Рокитнаредактор ленты новостей Симптомы "на память". Что такое постковидный синдром и кому он грозит