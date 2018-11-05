Справу Гандзюк розслідуватиме СБУ

Фото: Катерина Гандзюк (facebook.com/uakateryna)

Поліція виконала всі необхідні слідчі дії у справі Гандзюк

Справу про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк розслідуватиме Служба безпеки України (СБУ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ України.

Як зазначається, наразі Національна поліція України виконала всі необхідні слідчі та розшукові дії в рамках справи, відкритої за фактом вбивства Гандзюк.

"Сьогодні, 5 жовтня, Генеральною прокуратурою прийнято рішення про зміну підслідності у вказаному кримінальному провадженні за Головним слідчим управлінням СБУ", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що завдяки вказаним діям правоохоронці зможуть об’єднати провадження і вести розслідування щодо вказаного злочину з моменту його планування і до фактичного закінчення злочину.

Як зазначається, СБУ також веде розслідування щодо встановлення замовників вбивства Гандзюк.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Гандзюк померла вчора у лікарні.

Зазначимо, напад на Гандзюк стався вранці 31 липня 2018 року - невідомий плеснув у активістку кислотою біля під'їзду її будинку, Гандзюк госпіталізували, а вже 1 серпня її перевезли з Херсона в Київський опіковий центр.