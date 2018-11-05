Фракції Ради сьогодні визначаться з представниками до ТСК по справі Гандзюк

Фото: Ірина Геращенко (rada.gov.ua)

Сьогодні увечері відбудуться засідання фракцій Ради щодо створення ТСК по справі Гандзюк

Фракції Верховної ради України сьогодні увечері, 5 листопада, проведуть засідання, на яких визначаться з представниками до тимчасової слідчої комісії (ТСК) щодо загибелі Катерини Гандзюк. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення першого віце-спікера парламенту Ірини Геращенко у Facebook.

Геращенко зазначила, що для реєстрації постанови про створення ТСК необхідні конкретні прізвища представників фракцій, які визначаються на засіданнях.

"Сьогодні увечері відбудуться засідання фракцій парламенту, на яких, я впевнена, колеги визначаться зі своїми представниками до майбутньої ТСК щодо загибелі Катерини Гандзюк і нападу на активістів", - написала вона.

Геращенко додала, що комісія має слідкувати за ходом розслідування, давати політичні оцінки. Разом з тим, нардеп додала, що комісія не має повноважень вести слідство, проводити слідчі дії, назвати імена вбивць і замовників.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що справу про вбивство Гандзюк розслідуватиме Служба безпеки України.

Додамо, також повідомлялося, що спікер парламенту Андрій Парубій просить правоохоронні органи якомога швидче встановити не лише виконавців, а й усіх замовників вбивства Гандзюк.