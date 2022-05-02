Окупанти так бояться ЗСУ, що масово відмовляються йти в новий наступ у Харківській області, - СБУ

Служба безпеки України перехопила розмову окупанта під Ізюмом Харківської області. З'ясувалось, що загарбники так бояться ЗСУ, що масово відмовляються йти в новий наступ на Харківщині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.