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790 окупантов и 41 артсистема. Генштаб обновил потери РФ в Украине

Суббота 06 апреля 2024 08:05
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790 окупантов и 41 артсистема. Генштаб обновил потери РФ в Украине Иллюстративное фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Потери России в войне в Украине к утру субботы, 6 апреля составляют 790 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 446 690 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 38 ББМ и 41 артсистему.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.04.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 446 690 (+790) человек ликвидировано;
  • танков – 7057 (+24) ед.;
  • боевых бронированных машин – 13 497 (+38) ед;
  • артиллерийских систем – 11 262 (+41) ед.;
  • РСЗО – 1032 (+3) ед.;
  • средства ПВО – 749 (+2) ед.;
  • самолетов – 347 ед.;
  • вертолетов – 325 ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 8895 (+48) ед.;
  • крылатые ракеты – 22 060 (+1) ед.;
  • корабли/катера - 26 ед;
  • подводные лодки – 1 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 14992 (+70) ед;
  • специальная техника – 1854 (+5) ед.

790 окупантов и 41 артсистема. Генштаб обновил потери РФ в Украине

Ситуация на фронте

По данным Института изучения войны (ISW), российские войска с трудом удерживают свои позиции в Семеновке и Бердичах из-за преобладающих возможностей украинских беспилотников. Российские войска, похоже, активизировали свои усилия к западу от Бахмута по захвату Часова Яра.

В Украине на фронте в течение суток произошло 80 боевых столкновений. Авиация Сил обороны нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава и 1 зенитно-ракетному комплексу противника.

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