790 окупантов и 41 артсистема. Генштаб обновил потери РФ в Украине
Потери России в войне в Украине к утру субботы, 6 апреля составляют 790 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 446 690 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 38 ББМ и 41 артсистему.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.04.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 446 690 (+790) человек ликвидировано;
- танков – 7057 (+24) ед.;
- боевых бронированных машин – 13 497 (+38) ед;
- артиллерийских систем – 11 262 (+41) ед.;
- РСЗО – 1032 (+3) ед.;
- средства ПВО – 749 (+2) ед.;
- самолетов – 347 ед.;
- вертолетов – 325 ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 8895 (+48) ед.;
- крылатые ракеты – 22 060 (+1) ед.;
- корабли/катера - 26 ед;
- подводные лодки – 1 ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн – 14992 (+70) ед;
- специальная техника – 1854 (+5) ед.
Ситуация на фронте
По данным Института изучения войны (ISW), российские войска с трудом удерживают свои позиции в Семеновке и Бердичах из-за преобладающих возможностей украинских беспилотников. Российские войска, похоже, активизировали свои усилия к западу от Бахмута по захвату Часова Яра.
В Украине на фронте в течение суток произошло 80 боевых столкновений. Авиация Сил обороны нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава и 1 зенитно-ракетному комплексу противника.
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