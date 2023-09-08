ua en ru
Пт, 08 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Пропагандистская акция. Германия, вслед за США, осудила псевдовыборы в оккупации

Пятница 08 сентября 2023 13:00
UA EN RU
Пропагандистская акция. Германия, вслед за США, осудила псевдовыборы в оккупации Фото: Пропагандистская акция. Германия, вслед за США, осудила псевдовыборы в оккупации (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Намерение террористической Российской Федерации провести псевдовыборы на временно оккупированных территориях является обычной пропагандистской акцией. Берлин не будет признавать имитацию "выборов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Министерства иностранных дел Германии.

"Россия "голосует" в украинских регионах: Донецком, Луганском, Крымском полуострове и некоторых частях Херсона и Запорожья. Это не более чем прозрачная пропагандистская акция. Мы не признаем попытку захвата земель со стороны России. Имитация выборов", - пишет пресс-служба МИД.

Псевдовыборы в оккупации

Российские террористы намерены провести на временно оккупированных территориях выборы разного уровня, в том числе и довыборы депутатов Госдумы, выборы глав ряда регионов и депутатов законодательных органов.

Как отметила британская разведка, Россия таким образом хочет показать оккупированные территории как свои "неотъемлемые части".

Причастные к "выборам" попадут под санкции

По словам государственного секретаря США Энтони Блинкена, проведение так называемых "выборов" является пропагандистской мерой, с помощью которой террористы хотят ужесточить свои незаконные претензии на оккупированные территории. В частности, лица, которые поддержат фиктивные выборы, а также так называемые "международные наблюдатели" рискуют попасть под санкции и визовые ограничения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
NEWS
Штраф или арест: в Украине хотят наказывать за оскорбление военных
Штраф или арест: в Украине хотят наказывать за оскорбление военных
DAILY
Счет за войну. Как Украине взыскать с России компенсацию и почему Запад пока медлит
Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Счет за войну. Как Украине взыскать с России компенсацию и почему Запад пока медлит