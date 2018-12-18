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У СБУ допускають активізацію підривної діяльності спецслужб РФ напередодні Нового року

Новини » Надзвичайні події    18.12.2018 - 15:55
У СБУ допускають активізацію підривної діяльності спецслужб РФ напередодні Нового року
Фото: СБУ (facebook.com/SecurSerUkraine)

Напередодні Нового року інтенсивність розвідувально-підривної діяльності спецслужб РФ не зменшуватиметься

У Службі безпеки України (СБУ) допускають активізацію спецслужб Російської Федерації напередодні Нового року. Про це заявив представник департаменту контррозвідки СБУ Володимир Настюк у ході брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Настюк зазначив, напередодні Нового року інтенсивність розвідувально-підривної діяльності російських спецслужб і контрольованих ними бойовиків як мінімум не зменшуватиметься.

"Зважаючи на ті події, які сьогодні відбуваються в Україні, зважаючи на те, що наша держава перебуває напередодні важливих подій наступного року, ми можемо прогнозувати, і аналізуючи ту інформацію, яка сьогодні є, можемо припускати, що розвідувально-підривна діяльність російських спецслужб і контрольованих ними представників "міністерств державної безпеки ЛНР/ДНР" як мінімум інтенсивність їх не зменшуватиметься, а можливо і зростатиме", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що СБУ викрила чергові спроби вербування спецслужбами Росії громадян України. 

Також повідомлялося, що суд міста Чернівці заочно засудив учасницю незаконних збройних формувань до десяти років позбавлення волі за вербування до складу терористичної угруповання "Схід".

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