СБУ викрила спроби вербування українців спецслужбами РФ

Фото: затримання (facebook.com/SecurSerUkraine)

Служба безпеки України викрила чергові спроби вербування громадян України

Служба безпеки України (СБУ) викрила чергові спроби вербування спецслужбами Росії громадян України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства.

Встановлено, що в жовтні 2018 року під час перебування на території РФ двоє жителів Харкова були затримані співробітниками дорожньо-патрульної служби та передані представникам ФСБ.

Спецслужби РФ намагалися отримати від українців підтвердження їх "зв'язків зі Службою безпеки України". Не отримавши необхідних "зізнань", представники ФСБ під тиском змусили українців погодитися на конфіденційне співробітництво, повідомили в СБУ. Повідомляється, що подальші інструкції від російських кураторів жителі Харкова мали отримувати по телефону.

Проте по поверненню в Україну чоловіки відразу звернулися в поліцію і дали свідчення про обставини їх вербування спецслужбами РФ.

Крім того, в Луганській області співробітники СБУ, які залучені до операції Об'єднаних сил, попередили залучення українця у злочинну діяльність на користь терористичної організації "ЛНР".

Встановлено, що в жовтні 2018 року він був завербований так званим "МГБ ДНР". Повідомляється, що вдавшись до методів психологічного тиску бойовики змусили його погодитися на співпрацю. Зокрема, по прибуттю на підконтрольну українській владі територію чоловік спочатку повинен був зібрати і передати терористам інформацію про дислокацію та переміщення підрозділів ЗСУ та діяльність правоохоронних структур. Наступним завданням має стати вчинення диверсії у Лисичанську. Він був затриманий українськими правоохоронцями, зараз дає свідчення щодо обставин його вербування і поставлених завдань.

Нагадаємо, раніше Шевченківський районний суд міста Чернівці заочно засудив учасницю незаконних збройних формувань до десяти років позбавлення волі за вербування до складу терористичної угруповання "Схід".