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В СБУ допускают активизацию подрывной деятельности спецслужб РФ накануне Нового года

Новости » Происшествия    18.12.2018 - 15:55
В СБУ допускают активизацию подрывной деятельности спецслужб РФ накануне Нового года
Фото: СБУ (facebook.com/SecurSerUkraine)

Накануне Нового года интенсивность разведывательно-подрывной деятельности спецслужб РФ не будет уменьшаться

В Службе безопасности Украины (СБУ) допускают активизацию спецслужб Российской Федерации накануне Нового года. Об этом заявил представитель департамента контрразведки СБУ Владимир Настюк в ходе брифинга, передает корреспондент РБК-Украина.

Настюк отметил, накануне Нового года интенсивность разведывательно-подрывной деятельности российских спецслужб и контролируемых ими боевиков как минимум не уменьшится.

"Учитывая те события, которые сегодня происходят в Украине, учитывая то, что наше государство находится накануне важных событий следующего года, мы можем прогнозировать, и анализируя ту информацию, которая сегодня есть, можем предполагать, что разведывательно-подрывная деятельность российских спецслужб и контролируемых ими представителей "министерств государственной безопасности ЛНР/ДНР" как минимум интенсивность их не уменьшится, а возможно и будет расти", - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что СБУ разоблачила очередные попытки вербовки спецслужбами России граждан Украины.

Также сообщалось, что суд города Черновцы заочно приговорил участницу незаконных вооруженных формирований к десяти годам лишения свободы за вербовку в состав террористической группировки "Восток".

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