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СБУ помогла разоблачить сеть влияния Медведчука в ЕС, - источник

Воскресенье 31 марта 2024 13:27
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СБУ помогла разоблачить сеть влияния Медведчука в ЕС, - источник Фото: Виктор Медведчук (kremlin.ru)
Автор: Юлия Акимова, Сергей Пышкин

Накануне выборов в Европейский парламент контрразведка Чехии разоблачила в Праге пророссийскую сеть влияния на евродепутатов. За сетью стоял бывший народный депутат Украины, предатель Виктор Медведчук.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Voice of America.

Согласно данным источников РБК-Украина, сеть удалось разоблачить благодаря помощи Службы безопасности Украины (СБУ).

Пророссийская сеть платила политикам деньги за восхваление России, а также российского диктатора в европейских медиа. Также депутаты должны были публиковать антиукраинские и антиевропейские материалы на сайте Голос Европы. Это должно было помочь привести в Европарламент как можно больше пророссийских политиков.

В то же время отмечается, что сайт "Голос Европы" был запущен Медведчуком и бывшим генеральным продюсером телеканала "112 Украина" Артемом Марчевским.

В настоящее время европейские депутаты требуют тщательного расследования российского влияния, а также наказания для "коллег", отрабатывавших деньги России.

Что предшествовало

Недавно премьер-министр Бельгии Александер де Кроо заявил, что Российская Федерация подкупала депутатов Европейского парламента для распространения пропаганды. По его словам, на этой неделе было налажено тесное сотрудничество между бельгийскими и чешскими спецслужбами с целью разгрома российской пропагандистской сети.

Также 27 марта Чехия ввела санкции против Медведчука. Причиной стала его деятельность, связанная с компанией "Голос Европы".

В частности, 28 марта польские спецслужбы провели ряд обысков по делу о деятельности сети шпионов РФ, которые также дискредитировали Украину.

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