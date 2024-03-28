В Польше расследуют деятельность сети шпионов РФ, которые дискредитировали Украину

Польские спецслужбы провели ряд обысков по делу о расследовании деятельности сети шпионов РФ. Они, в частности, дискредитировали Украину.

Об этом заявил пресс-секретарь министра-координатора специальных служб Польши Яцек Добжинский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Onet .

Отмечается, что обыски проходили вчера в Варшаве и городе Тыхы на западе Польши. Во время них были изъяты десятки тысяч долларов.

Операция координировалась со службами безопасности других европейских стран, в частности с партнерами из Чехии.

"Целью (кампании - ред.) была реализация предпосылок внешней политики Кремля, в частности ослабление позиций Республики Польша на международной арене, дискредитация Украины и имиджа органов Евросоюза", - говорится в заявлении.

Польские силовики уточнили, что для достижения вышеуказанных целей был запущен международный сайт "voice-of-europe.eu", на котором публикуются статьи, высказывания, комментарии и интервью пророссийской направленности. Также был допрошен ряд людей.

Что предшествовало