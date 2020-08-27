СБУ частково демілітарізують і скоротять після реформи

Фото: співробітник СБУ (ssu.gov.ua sbu)

Після реформи Службу безпеки України частково демілітарізують і скоротять. При цьому повну демілітаризацію спецслужби в нинішніх реаліях реалізувати неможливо.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Реформа з грифом секретно: як влада планує змінити СБУ".

"Є два ключові аспекти реформи, які ми не можемо на 100% реалізувати в СБУ в сьогоднішніх реаліях. Перше, це повністю демілітаризувати СБУ, тому що, як мінімум, у двох статтях Конституції прописано, що СБУ є військовим формуванням", - роз'яснив начальник центру міжнародного співробітництва СБУ Сергій Пунь.

Також проблематичним є і позбавлення СБУ правоохоронних функцій, адже в Основному законі чітко передбачено, що державну безпеку забезпечують правоохоронні органи і військові формування.

Крім того, заступник голови комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Мар'яна Безугла впевнена, що часткова демілітаризація СБУ неминуча.

"Військовими залишаться тільки ті підрозділи, які просто не можуть бути невійськовими - спецназ "Альфа" і військова контррозвідка. Все, що може бути не військовим, перейде на спецзвання і стане цивільним", - розповіла парламентарій.

На її думку, неминуче і поступове скорочення чисельності Служби безпеки України. Зараз максимальний передбачений штат спецслужби становить 31 тисяч співробітників, а реальний - близько 27 тисяч. В ході реформи він буде скорочений майже у два рази.

"Зараз йдуть ще дискусії - буде максимальна чисельність 15 або 20 тисяч співробітників. Але це питання, у першу чергу, бюджету, тому що реформа передбачає збільшення грошового забезпечення співробітників СБУ", - сказала заступник голови комітету.

Нардеп запевняє, що скорочення торкнеться штабних структур, а не оперативного складу відомства.

Крім того, колишній заступник голови СБУ Віктор Ягун, з посиланням на наявну у нього інформацію, розповів РБК-Україна, що скорочувати будуть співробітників старше 55 років. За його даними, таким співробітникам "настійно рекомендують" вже зараз скористатися правом виходу на пенсію.

Нагадаємо, законопроект президента про СБУ майже доопрацьований і змінений; у першому читанні він може бути прийнятий у вересні, а в цілому - до кінця поточного року.

Як писало РБК-Україна, Пунь заперечує звинувачення щодо корумпованості економічних підрозділів Служби безпеки.