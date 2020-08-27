У Раді розповіли, коли запустять реформу СБУ

Фото: Рада (РБК-Україна)

Законопроект президента про Службу безпеки України майже допрацьований і змінений. У першому читанні він може бути прийнятий в вересні, а в цілому - до кінця поточного року.

Про це депутат від "Слуги народу" Мар'яна Безугла повідомила в коментарі РБК-Україна, йдеться в матеріалі "Реформа з грифом секретно: як влада планує змінити СБУ".

За її словами, зауваження іноземних експертів будуть враховані. Депутат говорить, що критика міжнародників була підставою для повернення законопроекту на доопрацювання.

Як відомо, в березні президент вніс до Верховної ради законопроект №3196 "Про внесення змін до закону України "Про Службу безпеки України". Президент подав до парламенту законопроект як невідкладний.

Також у Раді з'явився текст законопроекту Зеленського №3196 "Про внесення змін до закону України "Про Службу безпеки України".

РБК-Україна писало, що у Верховній раді опубліковане фінансово-економічне обґрунтування до законопроекту №3196 "Про внесення змін до закону України" Про Службу безпеки України ".