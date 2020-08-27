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СБУ частично демилитаризируют и сократят после реформы

Украина, Четверг 27 августа 2020 10:35
СБУ частично демилитаризируют и сократят после реформы
Фото: сотрудник СБУ (ssu.gov.ua sbu)
Автор: Юлия Струк, Олег Черныш

После реформы Службу безопасности Украины частично демилитаризируют и сократят. При этом полную демилитаризацию спецслужбы в нынешних реалиях реализовать невозможно.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Реформа с грифом секретно: как власть планирует изменить СБУ".

"Есть два ключевых аспекта реформы, которые мы не можем на 100% реализовать в СБУ в сегодняшних реалиях. Первое, это полностью демилитаризовать СБУ, потому что, как минимум, в двух статьях Конституции прописано, что СБУ является военным формированием", - разъяснил начальник Центра международного сотрудничества СБУ Сергей Пунь.

Также проблематичным является и лишение СБУ правоохранительных функций, ведь в Основном законе четко предусмотрено, что государственную безопасность обеспечивают правоохранительные органы и военные формирования.

Кроме того, замглавы комитета Верховной рады по национальной безопасности, обороне и разведке Марьяна Безуглая уверена, что частичная демилитаризация СБУ неизбежна.

"Военными останутся только те подразделения, которые просто не могут быть невоенными - спецназ "Альфа" и военная контрразведка. Все, что может быть не военным, перейдет на спецзвания и станет гражданским", - рассказала парламентарий.

По ее мнению, неизбежно и постепенное сокращение численности Службы безопасности Украины. Сейчас максимальный предусмотренный штат спецслужбы составляет 31 тысячу сотрудников, а реальный - около 27 тысяч. В ходе реформы он будет сокращен почти в два раза.

"Сейчас идут еще дискуссии – будет максимальная численность 15 или 20 тысяч сотрудников. Но это вопрос, в первую очередь, бюджета, потому что реформа предусматривает увеличение денежного обеспечения сотрудников СБУ", - сказала замглавы комитета.

Нардеп уверяет, что сокращение коснется штабных структур, а не оперативного состава ведомства.

Кроме того, бывший замглавы СБУ Виктор Ягун, со ссылкой на имеющуюся у него информацию, рассказал РБК-Украина, что сокращать будут сотрудников старше 55 лет. По его данным, таким сотрудникам "настоятельно рекомендуют" уже сейчас воспользоваться правом выхода на пенсию.

Напомним, законопроект президента о СБУ почти доработан и изменен; в первом чтении он может быть принят в сентябре, а в целом - до конца текущего года.

Как писало РБК-Украина, Пунь отрицает обвинения в отношении коррумпированности экономических подразделений Службы безопасности.

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