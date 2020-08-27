ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

СБУ заперечує звинувачення в корумпованості своїх економічних підрозділів

Четвер 27 серпня 2020 10:03
СБУ заперечує звинувачення в корумпованості своїх економічних підрозділів
Фото: табличка на будівлі СБУ (РБК-Україна)
Автор: Андрій Козловський, Олег Черниш

Спікер реформи від СБУ, начальник Центру міжнародного співробітництва спецслужби Сергій Пунь заперечив звинувачення стосовно корумпованості економічних підрозділів Служби безпеки. Він вважає, що такі ствердження найчастіше придумані.

Про це йдеться в матеріалі "Реформа з грифом секретно: як влада планує змінити СБУ".

За словами Пуня, бізнес скаржиться на неправомірні дії СБУ набагато менше, ніж на дії інших правоохоронних органів, а звинувачення в корупції - надумані.

"Поширена думка, що підрозділи "К" і "КЗЕ" (контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки, - ред.) Служби безпеки повністю корумповані. Це принципово неправильний підхід і один з елементів інформаційних воєн", - сказав Пунь.

Нагадаємо, правоохоронці викрили організовану групу на чолі з чинним підполковником Служби безпеки України на вимаганні 250 тисяч доларів за нерозголошення деталей смерті народного депутата.

Також РБК-Україна писало, що реформа СБУ усуне політичний вплив на керівників відомства і пропише нові кваліфікаційні вимоги безпосередньо до очільника.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Служба безпеки України
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся