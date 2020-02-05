СБУ викрила багатомільйонні розкрадання в КМДА

Фото: КМДА (Віталій Носач, РБК-Україна)

Чиновники незаконно оформили на себе патент на розроблений програмний продукт

Служба безпеки України (СБУ) викрила шахрайську схему Київської міської державної адміністрації (КМДА), в рамках якої чиновники привласнили понад 4 млн гривень державних коштів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Повідомляється, що в 2008 році комунальне підприємство "Київський інститут земельних відносин" (КІЗВ) на замовлення КМДА створило автоматизовану систему програмного комплексу "Кадастр". При цьому незаконний патент на програмний продукт оформили екс-заступник директора Департаменту земельних ресурсів КМДА і колишній начальник відділу прикладного програмного забезпечення КІЗВ.

"Через шахрайську схему чиновники незаконно отримували авторську винагороду в розмірі 5% від прибутку, яка повинна надходити на рахунки комунального підприємства, яке насправді розробив програмний комплекс. Таким чином за 10 років зловмисники завдали місцевій громаді збитків на 4,3 мільйона гривень", - повідомили в СБУ.

Також спецслужби встановили, що всі витрати на обслуговування та вдосконалення комплексу йшли з бюджету столиці.

За даним фактом чиновникам повідомили про підозру у ч. 4 ст. 190 (шахрайство) та ч. 3 ст. 176 (порушення авторського права і суміжних прав вчинені службовою особою з використанням службового становища) Кримінального кодексу України.

Раніше РБК-Україна писало, що в грудні 2019 року СБУ викрила схему розкрадання 20 млн гривень коштів міського бюджету КМДА. Тоді чиновники адміністрації сфальсифікували розроблення програмного забезпечення.

Також повідомлялося, що 4 лютого прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури було вручено повідомлення про підозру голови Чернівецької обласної ради Іванові Мунтяну, який вимагав хабар у 400 тисяч доларів.