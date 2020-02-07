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СБУ викрила мільйонні розкрадання з Фонду держмайна

Новини » Суспільство     07.02.2020 - 16:20
СБУ викрила мільйонні розкрадання з Фонду держмайна
Фото: Фонд держмайна (spfu.gov.ua)

Чиновники штучно занижували показники врожайності на землях держструктури

Служба безпеки України викрила розкрадання майже 2 мільйонів гривень з Фонду державного майна керівниками держпідприємства в Полтавській області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Повідомляється, що чиновники штучно занижували показники врожайності на землях держструктури аграрно-промислового комплексу.

"Без постановки зерна на складський облік фігуранти справи вивозили його в приватні елеватори. Для проведення операції урядовці "забували" вносити достовірні відомості про обсяги врожаю в податкову і бухгалтерської документації. Також чиновники переводили бюджетні гроші на рахунки комерційних афілійованих структур за послуги по обробітку ґрунту, зокрема його культивації. Фактично ніяких робіт, передбачених укладеними договорами, ділки не проводили", - повідомили в СБУ.

Діяльність чиновників ФДМ завдала збитків держбюджету в розмірі майже 2 млн гривень, а також погрожувала продовольчої безпеки країни.

За даним фактом розпочато справу за ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, в грудні СБУ викрила схему мільйонних розкрадань керівництвом Національної академії аграрних наук України (НААН) в Полтавській області. Чиновники при угодах з використання цінних земель держустанови присвоїли 2,3 млн гривень.

Раніше РБК-Україна писало, що в Полтавській області чиновники привласнили майже 40 млн гривень обласного та місцевого бюджетів, виділених на ремонт школи-інтернату і будівництво басейну.

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Новини України Служба безпеки УкраїниПолтавская областьрозкраданняФГИ
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