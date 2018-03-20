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Яремчук покинув розташування збірної України

НовиниСпорт    20.03.2018 - 13:52
Фото: Роман Яремчук (праворуч) (Павло Кубанов/ФФУ)
Фото: Роман Яремчук (праворуч) (Павло Кубанов/ФФУ)

Дебют форварда відкладається через травму

Нападник бельгійського "Гента" Роман Яремчук не зможе взяти участь в тренуваннях збірної України на дебютному для себе зборі. Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України.

Гравець прибув до розташування "синьо-жовтих" із травмою, отриманою в матчі за клуб. Обстеження лікарів національної команди підтвердило попередній діагноз - ушкодження м’язу задньої поверхні стегна.

Роман візьме участь у теоретичному занятті збірної, однак після обіду він залишить табір національної команди в Харкові

Головний тренер Андрій Шевченко дав зрозуміти, що розраховує на талановитого форварда в майбутньому.

Хто замінить нападника, поки не повідомляється. Але турецький "Кайсеріспор" в Twitter повідомив про те, що Олександр Кучер отримав виклик у національну збірну України.

Збірна України 23 березня зіграє товариський матч проти Саудівської Аравії, а 27 числа проти команди Японії. РБК-Україна проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинків.

Нагадаємо, раніше Андрій Шевченко назвав список з 25 футболістів, викликаних на березневі товариські матчі.

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Теги: Андрій Шевченко, Збірна України, Футбол
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