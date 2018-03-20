Яремчук покинув розташування збірної України

Дебют форварда відкладається через травму
Нападник бельгійського "Гента" Роман Яремчук не зможе взяти участь в тренуваннях збірної України на дебютному для себе зборі. Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України.
Гравець прибув до розташування "синьо-жовтих" із травмою, отриманою в матчі за клуб. Обстеження лікарів національної команди підтвердило попередній діагноз - ушкодження м’язу задньої поверхні стегна.
Роман візьме участь у теоретичному занятті збірної, однак після обіду він залишить табір національної команди в Харкові
Головний тренер Андрій Шевченко дав зрозуміти, що розраховує на талановитого форварда в майбутньому.
Хто замінить нападника, поки не повідомляється. Але турецький "Кайсеріспор" в Twitter повідомив про те, що Олександр Кучер отримав виклик у національну збірну України.
Milli Takımlarında mücadele edecek olan oyuncularımız— Kayserispor (@KayserisporFK) March 20, 2018
#OleksandrKucher,
#ArtemKravets ve
#CristianSapunaru'ya başarılar dileriz.
Збірна України 23 березня зіграє товариський матч проти Саудівської Аравії, а 27 числа проти команди Японії. РБК-Україна проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинків.
Нагадаємо, раніше Андрій Шевченко назвав список з 25 футболістів, викликаних на березневі товариські матчі.