Яремчук покинув розташування збірної України

Нападник бельгійського "Гента" Роман Яремчук не зможе взяти участь в тренуваннях збірної України на дебютному для себе зборі. Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України.

Гравець прибув до розташування "синьо-жовтих" із травмою, отриманою в матчі за клуб. Обстеження лікарів національної команди підтвердило попередній діагноз - ушкодження м’язу задньої поверхні стегна.

Роман візьме участь у теоретичному занятті збірної, однак після обіду він залишить табір національної команди в Харкові

Головний тренер Андрій Шевченко дав зрозуміти, що розраховує на талановитого форварда в майбутньому.

Хто замінить нападника, поки не повідомляється. Але турецький "Кайсеріспор" в Twitter повідомив про те, що Олександр Кучер отримав виклик у національну збірну України.

Збірна України 23 березня зіграє товариський матч проти Саудівської Аравії, а 27 числа проти команди Японії. РБК-Україна проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинків.

Нагадаємо, раніше Андрій Шевченко назвав список з 25 футболістів, викликаних на березневі товариські матчі.