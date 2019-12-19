Збірна України завершила 2019 рік у топ-25 рейтингу ФІФА

Фото: гравці збірної України (ffu.ua)

Команда Андрія Шевченка займає 24 місце

Збірна України з футболу завершила 2019 рік у топ-25 найсильніших команд світу. Підсумковий рейтинг Міжнародної федерації футболу (ФІФА) опублікований на сайті організації.

У грудневому списку "синьо-жовта" команда, як і в листопаді, знаходиться на 24 місці.

Суперники збірної України у груповому етапі Євро-2020 посідають наступні місця: Нідерланди - 14, Австрія - 26. Нагадаємо, що четверта команда визначиться навесні за підсумками стикових ігор. Це буде Румунія (37), Косово (115), Білорусь (87), Грузія (91) або Північна Македонія (68).

Перше місце зберегла за собою збірна Бельгії, на другому місці знаходиться команда Франції. Третій рядок займає Бразилія, далі - команди Англії, Уругваю, Хорватії, Португалії, Іспанії, Аргентини і Колумби.

Підопічні Андрія Шевченка завершили відбірковий цикл Євро-2020 без поразок (це перший подібний випадок в історії національної команди). "Синьо-жовті" лише двічі втратили очки. Всього у 2019 році збірна України провела десять матчів (вісім - офіційних і два - товариських), здобувши сім перемог.