Карлсен відмовився захищати титул чемпіона світу з шахів

Чинний чемпіон світу з шахів Магнус Карлсен не проводитиме захист титулу в 2023 році. Суперником норвежця мав стати росіянин Ян Непомнящий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на chess24 .

Норвезький гросмейстер вирішив не захищати титул чемпіона світу. 32-річний шахіст сповістив керівництво ФІДЕ про рішення і запевнив, що не висував організації жодних вимог чи пропозицій.

"Я не маю мотивації грати ще один матч. Мені не дуже до вподоби, що я нічого не виграю від цього. Хай і в історичному плані поєдинок був би цікавий, але бажання немає і я просто його не гратиму", – розповів Карлсен.

Тепер, за правилами ФІДЕ, титул чемпіона світу стане вакантним. Його розіграють між собою переможець і фіналіст турніру претендентів – Ян Непомнящий і Дін Ліжень.

Магнус Карлсен став 16-м шаховим чемпіоном світу в 2013 році. З того часу він захистив титул проти індійця Ананда, росіянина Карякіна, американця Каруани та росіянина Непомнящего.

Окрім того, Карлсен залишається наймолодшим шахістом, який очолив рейтинг ФІДЕ. Це сталося у 19 років і 1 місяць. Пік рейтингу Ело – 2882 пункти (травень 2014-го та серпень 2019-го). Попередній рекордсмен – Гаррі Каспаров – досягнув лише 2851 пункту в рейтингу.