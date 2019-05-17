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Збірна України проведе матч відбору Євро-2020 з Литвою у Харкові

Новини » Спорт    17.05.2019 - 14:02
Збірна України проведе матч відбору Євро-2020 з Литвою у Харкові
Фото: стадіон "Металіст" (ffu.ua)

Дане рішення прийняв виконком ФФУ

Виконком ФФУ визначив місце проведення матчу шостого кваліфікаційного раунду чемпіонату Європи-2020 між національними збірними командами України та Литви. Про це повідомляється на сайті організації.

Поєдинок відбудеться у місті Харків на стадіон ОСК "Металіст" 11 жовтня 2019 року.

Домашні матчі відбору Євро-2020 проти Сербії (7 червня) та Люксембургу (10 червня) відбудуться у Львові на "Арені Львів".

Нагадаємо, через значний ажіотаж навколо матчу кваліфікаційного турніру чемпіонату Європи-2020 Україна - Сербія квитки, які були у вільному продажу, вже закінчилися.

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