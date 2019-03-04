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Опублікований календар матчів збірної України у 2019 році

Новини » Спорт    04.03.2019 - 10:41
Опублікований календар матчів збірної України у 2019 році
Фото: гравці і тренери збірної України (Павло Кубанов/ffu.ua)

У команди Шевченка заплановано 10 зустрічей

Став відомий календар матчів збірної України з футболу на 2019 рік. Як повідомляється у Facebook Федерації футболу України, наразі у команди Андрія Шевченка заплановано 10 зустрічей. 

Перший поєдинок національна збірна проведе 22 березня в рамках кваліфікації Євро-2020 з Португалією на виїзді, а завершить рік збірна виїзною грою з Сербією 17 листопада. Всього команда проведе 8 офіційних матчів у відборі на чемпіонат Європи з футболу 2020 року.

Також двічі "синьо-жовті" зіграють у товариських зустрічах: 14 листопада проти команди Естонії, суперник на гру 10 вересня ще уточнюється.

Опублікований календар матчів збірної України у 2019 році

Фото facebook.com/UaNationalFootball

Нагадаємо, збірна України розпочала 2019 рік з втрати двох позицій в рейтингу ФІФА.

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