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Збірна України вперше в історії проведе матч у Запоріжжі

Новини » Спорт    12.08.2019 - 16:26
Збірна України вперше в історії проведе матч у Запоріжжі
Фото: "Славутич-Арена" (facebook.com/stadion.zp.ua)

Восьме місто України, яке прийме поєдинок національної команди

Виконком Української асоціації футболу (УАФ) затвердив в якості місця проведення товариського матчу Україна - Естонія, запланованого на 14 листопада, запорізьку "Славутич-Арену". Про це повідомляється на сайті організації.

Зазначається, що ця зустріч стане першим в історії поєдинком національної збірної в Запоріжжі.

Крім того, 10 вересня національна збірна України вперше в історії зіграє товариський матч із триразовим чемпіоном Африки - збірною Нігерії, яка нещодавно підтвердила статус однієї з найсильніших команд континенту бронзовими медалями Кубку Африки-2019.

Члени Виконкому УАФ затвердили в якості місця проведення цього поєдинку "Дніпро-Арену". Цей матч стане першим поєдинком збірної в місті за останні 10 років.

Запоріжжя стане восьмим українським містом, яке прийме поєдинок збірної України. До нього свої матчі вона вже проводила в Ужгороді, Києві, Одесі, Львові, Харкові, Донецьку та Дніпрі.

Нагадаємо, збірна України зберегла місце в топ-25 рейтингу ФІФА.

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