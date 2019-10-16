ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Визначився наступний після збірної України учасник Євро-2020

Новини » Спорт    16.10.2019 - 09:39
Визначився наступний після збірної України учасник Євро-2020
Фото: Швеція - Іспанія - 1:1 (twitter.com/LuisRubiales)

Дострокову путівку до фінальної частини турніру виборола Іспанія

Збірна Іспанії за підсумками матчу восьмого туру кваліфікації зі Швецією (1:1) здобула дострокову путівку на чемпіонат Європи-2020. Про це повідомляється на сайті Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА).

Іспанці пробилися на турнір завдяки голу вийшов на заміну Родріго. Нападаючий "Валенсії" забив з подачі Фабіана Руїса на 92 хвилині та приніс своїй збірній очко, необхідне для потрапляння у фінальну стадію.

Таким чином визначилися шість з 24 учасників футбольного Євро-2020. Останньою командою, яка гарантувала собі участь на турнірі, була національна збірна України. Раніше дострокові путівки на континентальну першість завоювали збірні Бельгії, Росії, Італії та Польщі.

Ще 14 учасників Євро-2020 визначаться за результатами заключних поєдинків відбірного турніру, які будуть зіграні 14-19 листопада 2019 року. Крім того, чотири путівки на чемпіонат континенту дістануться чотирьом переможцям плей-офф.

Нагадаємо, команда України може потрапити в першу корзину при жеребкуванні чемпіонату Європи 2020 року.

Роналду прокоментував досягнення в 700 голів за кар'єру Збірна України завдяки перемозі над Португалією вийшла на Євро-2020
Новини України сборная ИспанииотборквалификацияЄвро-2020
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся