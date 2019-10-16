Визначився наступний після збірної України учасник Євро-2020

Фото: Швеція - Іспанія - 1:1 (twitter.com/LuisRubiales)

Дострокову путівку до фінальної частини турніру виборола Іспанія

Збірна Іспанії за підсумками матчу восьмого туру кваліфікації зі Швецією (1:1) здобула дострокову путівку на чемпіонат Європи-2020. Про це повідомляється на сайті Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА).

Іспанці пробилися на турнір завдяки голу вийшов на заміну Родріго. Нападаючий "Валенсії" забив з подачі Фабіана Руїса на 92 хвилині та приніс своїй збірній очко, необхідне для потрапляння у фінальну стадію.

Minuto 91, necesitamos un gol para empatar, aparece Rodrigo y... ¡¡¡SE DESATA LA LOCURA!!#UnidosPorUnRETO pic.twitter.com/KzLeYFkeEj — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) October 15, 2019

Таким чином визначилися шість з 24 учасників футбольного Євро-2020. Останньою командою, яка гарантувала собі участь на турнірі, була національна збірна України. Раніше дострокові путівки на континентальну першість завоювали збірні Бельгії, Росії, Італії та Польщі.

Ще 14 учасників Євро-2020 визначаться за результатами заключних поєдинків відбірного турніру, які будуть зіграні 14-19 листопада 2019 року. Крім того, чотири путівки на чемпіонат континенту дістануться чотирьом переможцям плей-офф.

Нагадаємо, команда України може потрапити в першу корзину при жеребкуванні чемпіонату Європи 2020 року.