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Інтерв'ю

Луїс Енріке очолив збірну Іспанії

НовиниСпорт    09.07.2018 - 16:01

Спеціаліст замінив на цій посаді Фернандо Йерро

Луїс Енріке призначений головним тренером збірної Іспанії з футболу, повідомляється в офіційному мікроблозі іспанської команди в Twitter.

Енріке підписав контракт з Королівської футбольної федерацією Іспанії (RFEF) терміном на два роки - до чемпіонату Європи-2020.

Останнім місцем роботи Енріке була "Барселона", яку він очолював з 2014 по 2017 рік. Під його керівництвом "синьо-гранатові" стали дворазовими чемпіонами Іспанії, трикратними володарями Кубка країни, переможцями Ліги чемпіонів, Суперкубка УЄФА, Суперкубка Іспанії і клубного чемпіонату світу.

Крім "Барселони" фахівець тренував іспанську "Сельту" і італійську "Рому". Як гравець Енріке провів 62 гри і забив 12 м'ячів за збірну Іспанії, ставши в її складі олімпійським чемпіоном 1992 року.

48-річний фахівець змінив Фернандо Йерро, який в свою чергу перед стартом ЧС-2018 прийшов на заміну звільненому Хулен Лопетегі.

На світовій першості національною командою керував Йерро, який займав пост спортивного директора RFEF - іспанські футболісти вийшли в 1/8 фіналу, де в серії пенальті поступилися команді Росії. У неділю 50-річний Йерро оголосив про відхід зі збірної і федерації.

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Теги публікації: Луис Энрике, сборная Испании, тренер  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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