"Баварія" склала список кандидатів на посаду головного тренера

Фото: Ніко Ковач (fcbayern.com)

У найближчих матчах командою керуватиме в.о. наставника

У мюнхенській "Баварії" склали список кандидатур на пост головного тренера команди після відставки Ніко Ковача. Про це інформує The Guardian.

У шорт-лист потенційних наставників входять головний тренер "Аякса" Ерік тен Хаг, глава спортивного відділу компанії Red Bull Ральф Рангнік, а також Массіміліано Аллегрі і Арсен Венгер (обидва зараз знаходяться без роботи).

У Ранґніка великий досвід роботи в чемпіонаті Німеччини відразу з декількома командами, причому в "РБ Лейпциг" він також працював спортивним директором. Тен Хаг вже дистанціювався від роботи в "Баварії" заявивши, що не покине амстердамський клуб по ходу сезону.

Багаторічного тренера "Арсеналу" Арсена Венгера розглядають як тимчасового кандидата, якого можуть запросити до кінця поточного сезону.

Найближчих двох матчах "Баварією" буде керувати виконуючий обов'язки головного тренера Ханс-Дітер Флік. Якщо Флік добуде необхідні результати, то його можуть залишити на посаді до зимової паузи.