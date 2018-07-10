Збірна Франції обіграла Бельгію і першою вийшла до фіналу ЧС-2018

Бельгійці зіграють у матчі за третє місце

Збірна Франції першої завоювала путівку у фінал чемпіонату світу-2018.

У півфінальному матчі команда "триколірних" здобула перемогу над національною командою Бельгії. Результат протистояння – 1:0. У складі переможців на 51-й хвилині відзначився Самуель Юмтити.

Таким чином, збірна Франції вийшла у фінал чемпіонату світу—2018, а Бельгії належить зіграти в матчі за третє місце на турнірі. Другий фіналіст ЧС-2018 визначиться у зустрічі збірних Англії та Хорватії, яка пройде 11 липня.