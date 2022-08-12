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ФІФА перенесла старт ЧС-2022: несподівана причина

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Доха, П'ятниця 12 серпня 2022 11:05
ФІФА перенесла старт ЧС-2022: несподівана причина Фото: Збірна Катару піде в бій першою (twitter.com/QFA_EN)
Автор: Антон Федорців

Міжнародна федерація футболу змістила дату першого поєдинку чемпіонату світу-2022. Мундіаль у Катарі розпочнеться на день раніше – 20 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

Церемонія відкриття і перший матч ЧС-2022 відбудуться 20 листопада на стадіоні "Аль-Бейт" у Досі. Турнір відкриють поєдинком збірних Катару та Еквадору. Раніше розпочинати форум мали сенегальці з нідерландцями.

У попередньому варіанті календаря Мундіалю матч господарів був лише третім. Однак, функціонери ФІФА вирішила зберегти традицію, коли на перший поєдинок виходить збірна-господар. Натомість матч Сенегал – Нідерланди відбудеться 21 листопада.

Раніше ФІФА розширила заявки збірних на ЧС-2022 до 26-ти футболістів. Тим часом до попередніх списків національних команд можна вносити 55 виконавців. Раніше ця цифра була рівні 35-ти.

Цього тижня збірна Бразилії презентувала форму на Мундіаль у Катарі. Новий ігровий комплект пентакампеонів натхненний ягуаром. Технічним партнером команди є американська компанія Nike.

До слова, раніше ФІФА анонсувала використання системи напівавтоматичного визначення офсайдів на ЧС-2022.

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ФІФА ЧМ-2022
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