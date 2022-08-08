Збірна Бразилії презентувала "хижацьку" форму на ЧС-2022
Бразильська конфедерація футболу показала ігровий комплект національної команди до чемпіонату світу-2022 в Катарі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter організації.
Новий варіант форми пентакампеонів натхненний ягуаром. Це екіпірування буде основним для бразильців на Мундіалі.
"Яскрава та смілива форма бразильської команди зразка 2022 року вшановує мужність і культуру людей, які ніколи не здаються. Натхненна силою і красою ягуара, ця футболка об'єднує всіх бразильців", – йдеться у повідомленні.
У продаж нова форма збірної Бразилії надійде в понеділок, 8 серпня. Розробником екіпірування національної команди впродовж 25 років залишається американська компанія Nike.
На ЧС-2022 Бразилія потрапила до групи G. Там її суперниками стануть збірні Сербії (24 листопада), Швейцарії (28 листопада) та Камеруну (2 грудня). У кваліфікації до Мундіалю селесао не зазнали жодної поразки.
Нова футболка збірної Бразилії (фото: footyheadlines.com)
Vibrante e arrojado, o uniforme 2022 da Seleção Brasileira homenageia a coragem e a cultura de um povo que nunca desiste. Inspirado na garra e beleza da onça, a camisa une todos os brasileiros.#VesteAGarra— CBF Futebol (@CBF_Futebol) August 7, 2022
A partir de 8 de agosto: Vendas exclusivas em https://t.co/TL4pzSrDRm pic.twitter.com/0XnJDYsKcZ
До слова, раніше ФІФА анонсувала використання системи напівавтоматичного визначення офсайдів на ЧС-2022.
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