Збірна Бразилії презентувала "хижацьку" форму на ЧС-2022

Бразильська конфедерація футболу показала ігровий комплект національної команди до чемпіонату світу-2022 в Катарі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter організації .

Новий варіант форми пентакампеонів натхненний ягуаром. Це екіпірування буде основним для бразильців на Мундіалі.

"Яскрава та смілива форма бразильської команди зразка 2022 року вшановує мужність і культуру людей, які ніколи не здаються. Натхненна силою і красою ягуара, ця футболка об'єднує всіх бразильців", – йдеться у повідомленні.

У продаж нова форма збірної Бразилії надійде в понеділок, 8 серпня. Розробником екіпірування національної команди впродовж 25 років залишається американська компанія Nike.

На ЧС-2022 Бразилія потрапила до групи G. Там її суперниками стануть збірні Сербії (24 листопада), Швейцарії (28 листопада) та Камеруну (2 грудня). У кваліфікації до Мундіалю селесао не зазнали жодної поразки.

Нова футболка збірної Бразилії (фото: footyheadlines.com)