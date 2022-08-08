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Збірна Бразилії презентувала "хижацьку" форму на ЧС-2022

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Ріо-де-Жанейро, Понеділок 08 серпня 2022 14:57
Збірна Бразилії презентувала "хижацьку" форму на ЧС-2022 Фото: Збірна Бразилії перед червневим матчем (twitter.com/CBF_Futebol)
Автор: Антон Федорців

Бразильська конфедерація футболу показала ігровий комплект національної команди до чемпіонату світу-2022 в Катарі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter організації.

Новий варіант форми пентакампеонів натхненний ягуаром. Це екіпірування буде основним для бразильців на Мундіалі.

"Яскрава та смілива форма бразильської команди зразка 2022 року вшановує мужність і культуру людей, які ніколи не здаються. Натхненна силою і красою ягуара, ця футболка об'єднує всіх бразильців", – йдеться у повідомленні.

У продаж нова форма збірної Бразилії надійде в понеділок, 8 серпня. Розробником екіпірування національної команди впродовж 25 років залишається американська компанія Nike.

На ЧС-2022 Бразилія потрапила до групи G. Там її суперниками стануть збірні Сербії (24 листопада), Швейцарії (28 листопада) та Камеруну (2 грудня). У кваліфікації до Мундіалю селесао не зазнали жодної поразки.

Нова футболка збірної Бразилії (фото: footyheadlines.com)

До слова, раніше ФІФА анонсувала використання системи напівавтоматичного визначення офсайдів на ЧС-2022.

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ЧМ-2022 Збірна Бразилії
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