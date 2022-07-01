ФІФА анонсувала напівавтоматичне визначення офсайдів на ЧС-2022
Використання технології напівавтоматичного визначення положення поза грою на чемпіонаті світу-2022 в Катарі затвердила Міжнародна федерація футболу (ФІФА).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.
Катарський Мундіаль, імовірно, стане найтехнологічнішим в історії чемпіонатів світу. До різних нововведень там додасться система напівавтоматичного визначення офсайдів.
Штучний інтелект передаватиме інформацію арбітрам у режимі реального часу. Технологія використовуватиме 12 спеціальних камер. Прикріплені на дахах стадіонів, вони постійно моніторитимуть положення м'яча (500 разів на секунду) та трьох десятків точок на тілі кожного футболіста (50 разів на секунду).
Зчитуватиме дані чіп всередині м'ячів. Відеоасистенти рефері миттєво отримуватимуть сповіщення щойно футболіст опиниться в положенні поза грою. Оскільки технологія нова, то на ЧС-2022 рішення системи ще перевірятимуть у кімнаті VAR.
Коли офсайд підтвердять, то вболівальники на арені та телеглядачі отримуватимуть картинку з 3D-проекцією спірного епізоду. Розробники запевняють, що процес передачі даних до суддів VAR займатиме лічені секунди.
In the Living Football:— FIFA.com (@FIFAcom) July 1, 2022
Take a look at the semi-automated offside tech to be used at the #FIFAWorldCup
Travel to , where FIFA & @ssfa_com launched a Menstrual Hygiene & Education programme; and
See how FIFA @AFD_en & @PlanGlobal are fighting gender discrimination in
До слова, раніше розібрали іноземний досвід проведення футбольних змагань у розпал війни.
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