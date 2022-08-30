Збірна Аргентини підготувала незвичну форму на ЧС-2022
Асоціація футболу Аргентини презентувала ігровий комплект національної команди до чемпіонату світу-2022 у Катарі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter збірної.
Виїзний варіант екіпірування "альбіселесте" отримав небуденні кольори. Провідною барвою другої форми аргентинської збірної стала фіолетова.
"Нова виїзна форма національної команди – потужний сигнал про гендерну рівність відповідно до цінностей нашого бренду щодо різноманіття та інклюзивності. Спорт надав нам можливістю змінювати життя людей, а футбол став ідеальним інструментом перетворення дійсності", – заявили в Adidas Argentina.
На ЧС-2022 збірна Аргентини потрапила до групи C. Там суперниками латиноамериканців стануть команди Саудівської Аравії, Мексики та Польщі. Перший матч – 22 листопада проти аравійців.
Раніше збірна Бразилії презентувала форму на Мундіаль у Катарі. Новий ігровий комплект пентакампеонів натхненний ягуаром. Технічним партнером команди є американська компанія Nike.
Te presentamos nuestra nueva camiseta alternativa para el Mundial de #Qatar— Selección Argentina (@Argentina) August 29, 2022
De la mano de nuestro capitán, Leo #Messi
¡Vamos Argentina! #adidasfootball #WorldCup @adidasAR pic.twitter.com/t0h2ZLpbIC
Нагадаємо, що старт ЧС-2022 перенесли на 20 листопада для збереження багаторічної традиції планетарних форумів.
До слова, раніше ФІФА анонсувала використання системи напівавтоматичного визначення офсайдів на ЧС-2022.
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