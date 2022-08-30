Сборная Аргентины подготовила необычную форму на ЧМ-2022

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter сборной .

Выездной вариант экипировки "альбиселесте" получил необычные цвета. Ведущим цветом второй формы аргентинской сборной стал фиолетовый.

"Новая выездная форма национальной команды – мощный сигнал о гендерном равенстве в соответствии с ценностями нашего бренда относительно разнообразия и инклюзивности. Спорт предоставил нам возможность менять жизнь людей, а футбол стал идеальным инструментом преобразования действительности", – заявили в Adidas Argentina.

На ЧМ-2022 сборная Аргентины попала в группу C. Там соперниками латиноамериканцев станут команды Саудовской Аравии, Мексики и Польши. Первый матч – 22 ноября против аравийцев.

Ранее сборная Бразилии представила форму на Мундиаль в Катаре. Новый игровой комплект пентакампеонов вдохновлен ягуаром. Техническим партнером команды является американская компания Nike.