Сборная Аргентины подготовила необычную форму на ЧМ-2022
Ассоциация футбола Аргентины представила игровой комплект национальной команды к чемпионату мира-2022 в Катаре.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter сборной.
Выездной вариант экипировки "альбиселесте" получил необычные цвета. Ведущим цветом второй формы аргентинской сборной стал фиолетовый.
"Новая выездная форма национальной команды – мощный сигнал о гендерном равенстве в соответствии с ценностями нашего бренда относительно разнообразия и инклюзивности. Спорт предоставил нам возможность менять жизнь людей, а футбол стал идеальным инструментом преобразования действительности", – заявили в Adidas Argentina.
На ЧМ-2022 сборная Аргентины попала в группу C. Там соперниками латиноамериканцев станут команды Саудовской Аравии, Мексики и Польши. Первый матч – 22 ноября против аравийцев.
Ранее сборная Бразилии представила форму на Мундиаль в Катаре. Новый игровой комплект пентакампеонов вдохновлен ягуаром. Техническим партнером команды является американская компания Nike.
Te presentamos nuestra nueva camiseta alternativa para el Mundial de #Qatar— Selección Argentina (@Argentina) August 29, 2022
De la mano de nuestro capitán, Leo #Messi
¡Vamos Argentina! #adidasfootball #WorldCup @adidasAR pic.twitter.com/t0h2ZLpbIC
Напомним, что старт ЧМ-2022 был перенесен на 20 ноября для сохранения многолетней традиции планетарных форумов.
К слову, ранее ФИФА анонсировала использование системы полуавтоматического определения офсайдов на ЧМ-2022.
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