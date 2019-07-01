Данилюк оцінив ймовірність зустрічі Зеленського і Путіна

Фото: Олександр Данилюк (РБК-Україна)

Зустріч Зеленського і Путіна необхідна як можливість обговорення питання звільнення українських полонених

Зустріч президента України Володимира Зеленського та Володимира Путіна, президента Росії, можлива. Про це заявив секретар РНБО Олександр Данилюк в інтерв'ю виданню "LB".

На питання про те, чи можлива зустріч двох президентів, Данилюк відповів "Звичайно". За його словами, їх зустріч може бути недоцільна через більший досвід таких зустрічей у Путіна.

"Якщо порівнювати досвід Путіна, тривалість перебування його при владі, тотальний контроль у нього в країні з Володимиром Зеленським, який тільки знайомиться з системою влади і апріорі є демократом, то з цієї точки зору зустріч, може бути, недоцільна", - зазначив він.

Данилюк додав, що зустріч Зеленського і Путіна необхідна як можливість обговорення питання звільнення українських полонених.

"До того ж, у Путіна є своє розуміння, картина очікувань, є розуміння і у Зеленського. Звичайно, ніхто не вірить, що вони зустрінуться і вирішать всі проблеми. Але заручників і військовополонених потрібно звільняти. А через зовнішній вплив, як показав досвід, це не працює. Будемо пробувати нові механізми", - додав він.

Нагадаємо, раніше Зеленський звернувся до президента Росії Володимира Путіна через українських моряків. "Я хочу звернутися до президента Російської Федерації Володимира Путіна: у нас у всіх є діти, поверніть дітей батькам", - заявив він.

РБК-Україна писало, Зеленський заявив в інтерв'ю німецькому виданню Bild, що при можливої зустрічі з Путіним підніме питання окупованих територій - Криму і Донбасу.