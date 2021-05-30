Злочинця, який втік у п'ятницю з суду під Києвом, спіймали

В результаті спецоперації поліція спіймала втікача із зали Ірпінського міського суду уродженця Азербайджану Мамедсою (Мамедов) Афрас Куддасар-Огли. Правоохоронці розшукували втікача в районах навколо Києва.

Про це повідомила пресслужба Національної поліції України в Києві.

Відзначається, що втікача в Києві побачив спецназівець столичної поліції. Він затримав його і викликав на допомогу наряд і оперативну групу. Наразі злочинця передано правоохоронцям Київської області для проведення слідчих дій.

У Нацполіції зазначили, що затриманий скоїв кримінальний злочин, передбачений ч.1 ст. 187 (розбій) КК України. У п'ятницю, 27 травня, зловмисник втік з-під варти в Ірпінському міському суді. Для його упіймання була оголошена спецоперація. На пошуки злочинця відправили особовий склад та наряди поліції області.

Фото: поліція зловила злочинця, який втік із залу суду в Ірпені (kyiv.npu.gov.ua)