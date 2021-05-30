RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Злочинця, який втік у п'ятницю з суду під Києвом, спіймали

Автор: Дмитрий Кузнецов

В результаті спецоперації поліція спіймала втікача із зали Ірпінського міського суду уродженця Азербайджану Мамедсою (Мамедов) Афрас Куддасар-Огли. Правоохоронці розшукували втікача в районах навколо Києва.

Про це повідомила пресслужба Національної поліції України в Києві.

Відзначається, що втікача в Києві побачив спецназівець столичної поліції. Він затримав його і викликав на допомогу наряд і оперативну групу. Наразі злочинця передано правоохоронцям Київської області для проведення слідчих дій.

У Нацполіції зазначили, що затриманий скоїв кримінальний злочин, передбачений ч.1 ст. 187 (розбій) КК України. У п'ятницю, 27 травня, зловмисник втік з-під варти в Ірпінському міському суді. Для його упіймання була оголошена спецоперація. На пошуки злочинця відправили особовий склад та наряди поліції області.

Фото: поліція зловила злочинця, який втік із залу суду в Ірпені (kyiv.npu.gov.ua)

Нагадаємо, цього ж дня в Києві поліцейський спецназ затримав того, хто стріляв по перехожих з вікна квартири. Чоловік встиг забарикадуватися і погрожував накласти на себе руки, але після переговорів здався.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України полициярозыскИрпеньпобегСуд