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Під Києвом з зали суду втік підозрюваний. Поліція оголосила розшук

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Ірпінь, П'ятниця 28 травня 2021 19:11
Під Києвом з зали суду втік підозрюваний. Поліція оголосила розшук Фото: під Києвом шукають втікача з зали суду (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Сьогодні, 28 травня, з зали Ірпінського міського суду втік уродженець Азербайджану Мамедсой ( Мамедов ) Афрас Куддасар-Огли. Правоохоронці вже розшукують втікача у районах довкола Києва.

Про це повідомила поліція Київської області.

У Бучанському, Фастівському, Білоцерківському, Вишгородському, Обухівському і Броварському районах Київської області зараз проводиться спеціальна поліцейська операція. На пошуки зловмисника відправили особовий склад та наряди поліції області.

"Прикмети чоловіка: на вигляд 40-45 років, зріст близько 175 см, середньої статури. Був одягнений у футболку білого кольору, та чорні штани. Якщо ви володієте інформацією щодо місця знаходження даного громадянина просимо негайно повідомляти за номером телефону (04597) 613 35 або на спецлінію 102", - заявили в поліції.

Під Києвом з зали суду втік підозрюваний. Поліція оголосила розшук

Фото: розшукуваний чоловік

Нагадаємо, сьогодні у Києві поліцейський спецназ затримав чоловіка, який стріляв у перехожих з вікна квартири. Чоловік встиг забарикадуватися і погрожував накласти на себе руки, але після переговорів здався.

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