Під Києвом з зали суду втік підозрюваний. Поліція оголосила розшук
Сьогодні, 28 травня, з зали Ірпінського міського суду втік уродженець Азербайджану Мамедсой ( Мамедов ) Афрас Куддасар-Огли. Правоохоронці вже розшукують втікача у районах довкола Києва.
У Бучанському, Фастівському, Білоцерківському, Вишгородському, Обухівському і Броварському районах Київської області зараз проводиться спеціальна поліцейська операція. На пошуки зловмисника відправили особовий склад та наряди поліції області.
"Прикмети чоловіка: на вигляд 40-45 років, зріст близько 175 см, середньої статури. Був одягнений у футболку білого кольору, та чорні штани. Якщо ви володієте інформацією щодо місця знаходження даного громадянина просимо негайно повідомляти за номером телефону (04597) 613 35 або на спецлінію 102", - заявили в поліції.
Фото: розшукуваний чоловік
Нагадаємо, сьогодні у Києві поліцейський спецназ затримав чоловіка, який стріляв у перехожих з вікна квартири. Чоловік встиг забарикадуватися і погрожував накласти на себе руки, але після переговорів здався.