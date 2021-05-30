UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Сбежавшего в пятницу из суда под Киевом преступника поймали

Автор: Дмитрий Кузнецов

В результате спецоперации полиция поймала сбежавшего из зала Ирпенского городского суда уроженца Азербайджана Мамедсой (Мамедов) Афрас Куддасар-Оглы. Правоохранители разыскивали беглеца в районах вокруг Киева.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины в Киеве.

Отмечается, что беглеца в Киеве увидел спецназовец столичной полиции. Он задержал его и вызвал на помощь наряд и оперативную группу. Сейчас преступник передан правоохранителям Киевской области для проведения следственных действий.

В Нацполиции отметили, что задержанный совершил уголовное преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 187 (разбой) УК Украины. В пятницу, 27 мая, злоумышленник сбежал из-под стражи в Ирпенском городском суде. Для его поимки была объявлена спецоперация. На поиски преступника отправили личный состав и наряды полиции области.

Фото: полиция поймала сбежавшего из зала суда в Ирпене преступника (kyiv.npu.gov.ua)

Напомним, в этот же день в Киеве полицейский спецназ задержал стрелявшего по прохожим из окна квартиры. Мужчина успел забаррикадироваться и угрожал покончить с собой, но после переговоров сдался.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины полициярозыскИрпеньпобегСуд