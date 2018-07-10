На сайті УЗ тимчасово не працює сервіс замовлення квитків

Новини Телеком & IT 10.07.2018 - 22:09
Фото: електронний квиток (facebook.com|Kravtsov.Evg)
Фото: електронний квиток (facebook.com|Kravtsov.Evg)

Очікується, що сервіс відновить роботу о 23:00

На сайті "Укрзалізниці" тимчасово не працює сервіс замовлення квитків. Про це повідомляється при спробі замовити квиток, передає кореспондент РБК-Україна.

"У зв'язку з проведенням регламентних робіт на сервері "Укрзалізниці" сервіс тимчасово недоступний. Коректна робота сайту буде відновлена приблизно 10.07.2018 23:00", - йдеться у повідомленні.

При цьому перевірити наявність квитків також неможливо.

На сайті УЗ тимчасово не працює сервіс замовлення квитківНа сайті УЗ тимчасово не працює сервіс замовлення квитківНа сайті УЗ тимчасово не працює сервіс замовлення квитків
 

Нагадаємо, 19 січня ПАТ "Укрзалізниця" відновила функцію повернення квитків онлайн. Призупинення послуги було введено на час зимових свят.

У лютому також повідомлялося, що "Укрзалізниця" вводить електронні квитки для регіональних поїздів.

 

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