На сайті УЗ тимчасово не працює сервіс замовлення квитків

Очікується, що сервіс відновить роботу о 23:00

На сайті "Укрзалізниці" тимчасово не працює сервіс замовлення квитків. Про це повідомляється при спробі замовити квиток, передає кореспондент РБК-Україна.

"У зв'язку з проведенням регламентних робіт на сервері "Укрзалізниці" сервіс тимчасово недоступний. Коректна робота сайту буде відновлена приблизно 10.07.2018 23:00", - йдеться у повідомленні.

При цьому перевірити наявність квитків також неможливо.

Нагадаємо, 19 січня ПАТ "Укрзалізниця" відновила функцію повернення квитків онлайн. Призупинення послуги було введено на час зимових свят.

У лютому також повідомлялося, що "Укрзалізниця" вводить електронні квитки для регіональних поїздів.