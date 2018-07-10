На сайте УЗ временно не работает сервис заказа билетов
Ожидается, что сервис возобновит работу в 23:00
На сайте "Укрзализныци" временно не работает сервис заказа билетов. Об этом сообщается при попытке заказать билет, передает корреспондент РБК-Украина.
"В связи с проведением регламентных работ на сервере "Укрзализныци" сервис временно недоступен. Корректная работа сайта будет восстановлена примерно 10.07.2018 23:00", - говорится в сообщении.
При этом проверить наличие билетов также невозможно.
Напомним, 19 января ПАО "Укрзализныця" возобновила функцию возврата билетов онлайн. Приостановление услуги было введено на время зимних праздников.
В феврале также сообщалось, что "Укрзализныця" вводит электронные билеты для региональных поездов.