На сайте УЗ временно не работает сервис заказа билетов

Ожидается, что сервис возобновит работу в 23:00

На сайте "Укрзализныци" временно не работает сервис заказа билетов. Об этом сообщается при попытке заказать билет, передает корреспондент РБК-Украина.

"В связи с проведением регламентных работ на сервере "Укрзализныци" сервис временно недоступен. Корректная работа сайта будет восстановлена примерно 10.07.2018 23:00", - говорится в сообщении.

При этом проверить наличие билетов также невозможно.

Напомним, 19 января ПАО "Укрзализныця" возобновила функцию возврата билетов онлайн. Приостановление услуги было введено на время зимних праздников.

В феврале также сообщалось, что "Укрзализныця" вводит электронные билеты для региональных поездов.