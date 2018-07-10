На сайте УЗ временно не работает сервис заказа билетов

Новости Телеком & IT 10.07.2018 - 22:09
Фото: электронный билет (facebook.com/Kravtsov.Evg)
Фото: электронный билет (facebook.com/Kravtsov.Evg)

Ожидается, что сервис возобновит работу в 23:00

На сайте "Укрзализныци" временно не работает сервис заказа билетов. Об этом сообщается при попытке заказать билет, передает корреспондент РБК-Украина.

"В связи с проведением регламентных работ на сервере "Укрзализныци" сервис временно недоступен. Корректная работа сайта будет восстановлена примерно 10.07.2018 23:00", - говорится в сообщении.

При этом проверить наличие билетов также невозможно.

На сайте УЗ временно не работает сервис заказа билетовНа сайте УЗ временно не работает сервис заказа билетовНа сайте УЗ временно не работает сервис заказа билетов
 

Напомним, 19 января ПАО "Укрзализныця" возобновила функцию возврата билетов онлайн. Приостановление услуги было введено на время зимних праздников.

В феврале также сообщалось, что "Укрзализныця" вводит электронные билеты для региональных поездов.

 

Первый поезд из Киева в "Борисполь" запустят через 144 дня УЗ намерена этим летом запустить поезд Мукачево-Будапешт УЗ вдвое увеличила количество рейсов поезда Киев-Бердянск
Теги:  Укрзализныця  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС