Україна на Олімпійських іграх: історія перемог наших спортсменів

Україна виступає на літніх Олімпійських іграх як самостійна команда з 1996 року. У той рік в Атланті в США українці здобули 23 медалі та зайняли дев'яте місце в командному заліку.

Про здобутки наших спортсменах в історії Олімпійських ігор, а також про очікування від цьогорічних змагань в Токіо - в матеріалі РБК-Україна .

Скільки медалей здобула Україна

Українська національна олімпійська команда брала участь в літніх Іграх шість разів. За цей час виборола 121 медаль (одну з них втратила після того, як важкоатлета Олексія Торохтія звинуватили у вживанні допінгу, в нього було "золото" на Олімпіаді-2012)

Всього на рахунку українськиї спортсменів 35 "золотих", 30 "срібних", а також 56 "бронзових" медалей:

1996 (Атланта): золото - 9, срібло - 2, бронза – 12

золото - 9, срібло - 2, бронза – 12 2000 (Сідней): золото - 3, срібло - 10, бронза - 10

золото - 3, срібло - 10, бронза - 10 2004 (Афіни): золото- 8, срібло - 5, бронза – 9

золото- 8, срібло - 5, бронза – 9 2008 (Пекін): золото - 7, срібло - 4, бронза - 11

золото - 7, срібло - 4, бронза - 11 2012 (Лондон): золото - 6, срібло - 4, бронза - 10

золото - 6, срібло - 4, бронза - 10 2016 (Ріо-де-Жанейро): золото - 2, срібло - 5, бронза - 4

Найкраще за всі роки Україна виступила на Олімпіаді-1996. Тоді національна збірна завоювала 23 нагороди, дев'ять з яких були золотими.

На всіх Іграх українські спортсмени виступали досить успішно здобували більше 20 медалей. Однак у 2016 році нашим олімпійцям вдалося вибороти лише 11 нагород. Відповідно вони зайняли найгірше за весь час для України загальнокомандне місце на Олімпіаді - 31.

Види спорту

Найуспішнішими українські спортмени виявилися у гімнастиці. За весь час участі в Олімпіадах вдалося здобути 19 медалей, серед яких 7 "золотих".

Відомою олімпійською чемпіонкою є Лілія Підкопаєва. Вона в 1996 році здобула відразу два "золота" та одне "срібло" у змаганнях зі спортивної гімнастики.

А на Іграх-2016 у Ріо-де-Жанейро "золото" Україні приніс гімнаст Олег Верняєв у змаганнях на паралельних брусах. Також він виборов срібну медаль в абсолютній першості. Відзначимо, що до Олімпіади-2020 спортсмена не допустили після звинувачень у вживанні допінгу.

Фото: Олег Верняєв (GettyImages)

Успішними для України були виступи в змаганнях з боксу. Спортсмени здобули загалом 14 нагород, чотири - "золота".

У 1996 році найвищу відзнаку для нашої збірної здобув Володимир Кличко.

Однак найрезультативнішою стала Олімпіада в 2012 році в Лондоні. Тоді олімпійськими чемпіонами стали одразу два українці - Олександр Усик та Василь Ломаченко, а Денис Берінчик приніс Україні "срібло".

Фото: Василь Ломаченко та Олександр Усик (колаж РБК-Україна)

Крім того, Україна добре себе показала у змаганнях з плавання. В 2000 році на весь світ стало відомим ім'я українки Яни Клочкової, яка здобула два "золота". Свій результат вона повторила і на наступній Олімпіаді в 2004 році - знову дві "золоті" медалі, і на додачу - "срібна".

Фото: Яна Клочкова (GettyImages)

Також гарні результати українці демонстрували у змаганнях з легкої атлетики, (здобувши 17 медалей), боротьби (15 медалей), стрільби (8 медалей), веслування на байдарках і каное (8 медалей).

Однак є види спорту, в яких Україні не вдалося взяти ще жодного золота - це велоспорт, дзюдо, сучасне п'ятиборство, стрибки у воду та гандбол.

Україна на Олімпіаді-2020 в Токіо: очікування

Цього року на Ігри поїде найменша делегація українських спортсменів за всю історію – 158. Раніше в національної збірної було мінімум 206 ліцензій на змагання в Ріо-де-Жанейро в 2016 році.

Прогнозують, що в України після поїздки в Токіо має бути близько 20 медалей, із них можуть отримати щонайменше 5 "золотих".

Так, велика надія є на фехтувальницю Ольгу Харлан, яка шість разів була чемпіонкою світу та вже здобувала "золото" на Олімпійських іграх у 2008 році.

Крім того, олімпійським чемпіоном може стати борець греко-римського стилю Жан Беленюк, який є чемпіоном світу й віце-чемпіоном Олімпіади-2016.

Також національна збірна робить ставку на боксера Олександра Хижняка, який вже є чемпіоном Європи та світу.

Медалі Україні може принести легкоатлетка Ярослава Магучіх, яка демонструє успішні показники у стрибках у висоту.

Пара Людмила Лузан – Анастасія Четверикова мають хороші шанси у веслуванні на каное.

Змагання проходитимуть в Токіо з 23 липня по 8 серпня.