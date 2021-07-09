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Сайти держструктур зазнали понад 70 кібератак за місяць

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Україна, П'ятниця 09 липня 2021 14:32
Сайти держструктур зазнали понад 70 кібератак за місяць Фото: сайти держструктур зазнали понад 70 кібератак за місяць (freepik.com)
Автор: Марія Кучерявець

Служба безпеки України (СБУ) заблокувала 76 хакерських атак на інформаційні ресурси українських органів влади. Всі ці спроби злому були зафіксовані протягом червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

"Фахівці забезпечення кібербезпеки СБУ у червні 2021 року припинили та нейтралізували 76 кібератак на інформаційні системи органів державної влади", - йдеться у повідомленні.

За інформацією правоохоронців, кібератаки були виявлені внаслідок аналізу понад 65 тисяч критичних подій інформаційної безпеки, які трапилися за минулий місяць.

Як повідомляють у прес-центрі, здебільшого основними типами виявлених хакерських атак були:

  • з'єднання з командно-контрольними серверами (C&C Server);
  • спроби отримання несанкціонованого доступу (Brute Force Attack);
  • атаки на веб-додатки (Web App Attack);
  • шкідливе програмне забезпечення (Malware);
  • та інші.

Сайти держструктур зазнали понад 70 кібератак за місяць

Нагадаємо, нещодавно стався збій в роботі сайту Офісу президента України.

Пізніше стало відомо, що причиною збою стали хакерські атаки.

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