Хакеры взломали данные российского подполковника, обслуживающего самолеты А-50У, - ЦНС

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления ( ЦНС ).

Хакеры слили в интернет закрытые сведения о вражеском подполковнике, который служит заместителем командира воинской части ВС РФ 41520.

Фото: подполковник российских Военно-космических сил Руслан Казанцев

"Именно он ответственен за обслуживание самолета А-50У "Таганрог", а также А-50У "Сергей Атаянц", - отмечается в публикации.

Также уточняется, что самолет ДРЛО "Сергей Атаянц" раньше базировался в Беларуси, и сопровождал истребитель МИГ-31К, который может носить аэробаллистические ракеты "Кинжал" во время вылета.

"Большинство информации, которую удалось собрать из Казанцевой почты, переданы на изучение соответствующим специалистам", - рассказали в Центре.

Ниже приводятся только некоторые слитые данные, добытые хакерами после взлома ящика военного преступника. Они включают в себя:

скрин страхового полиса на авто подполковника,

письмо в котором российская военная часть просит частное предприятие "Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина" оказать помощь на производство наград,

жалобу предприятия на отсутствие отчетности за предварительную помощь,

согласование разрешений на испытание беспилотных аппаратов,

письмо по присвоению самолета А-50У имени конструктора Сергея Атоянца,

а также на почте Казанцева есть письма с доказательствами издевательства над личным составом, добавили в ЦНС.

"Центр национального сопротивления благодарит бывшего подполковника за предоставленную информацию и передает приветствием другим его коллегам доступ к которым есть в распоряжении "Кибер сопротивления", - говорится в публикации.