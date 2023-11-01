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Хакеры взломали данные российского подполковника, обслуживающего самолеты А-50У, - ЦНС

Среда 01 ноября 2023 14:05
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Хакеры взломали данные российского подполковника, обслуживающего самолеты А-50У, - ЦНС Фото: российский самолет А-50У "Таганрог" (росСМИ)
Автор: Владимир Костырин

Активисты "Кибер сопротивления" взломали персональные данные подполковника Воздушно-космических сил РФ Руслана Казанцева, ответственного за обслуживание самолетов А-50У дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).

Хакеры слили в интернет закрытые сведения о вражеском подполковнике, который служит заместителем командира воинской части ВС РФ 41520.

Хакеры взломали данные российского подполковника, обслуживающего самолеты А-50У, - ЦНС

Фото: подполковник российских Военно-космических сил Руслан Казанцев

"Именно он ответственен за обслуживание самолета А-50У "Таганрог", а также А-50У "Сергей Атаянц", - отмечается в публикации.

Также уточняется, что самолет ДРЛО "Сергей Атаянц" раньше базировался в Беларуси, и сопровождал истребитель МИГ-31К, который может носить аэробаллистические ракеты "Кинжал" во время вылета.

"Большинство информации, которую удалось собрать из Казанцевой почты, переданы на изучение соответствующим специалистам", - рассказали в Центре.

Ниже приводятся только некоторые слитые данные, добытые хакерами после взлома ящика военного преступника. Они включают в себя:

  • скрин страхового полиса на авто подполковника,
  • письмо в котором российская военная часть просит частное предприятие "Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина" оказать помощь на производство наград,
  • жалобу предприятия на отсутствие отчетности за предварительную помощь,
  • согласование разрешений на испытание беспилотных аппаратов,
  • письмо по присвоению самолета А-50У имени конструктора Сергея Атоянца,
  • а также на почте Казанцева есть письма с доказательствами издевательства над личным составом, добавили в ЦНС.

"Центр национального сопротивления благодарит бывшего подполковника за предоставленную информацию и передает приветствием другим его коллегам доступ к которым есть в распоряжении "Кибер сопротивления", - говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что партизаны проникли на аэродром в Нижнем Новгороде в России и показали фото истребителей.

Напомним также, недавно украинские хакеры вместе со Службой безопасности Украины взломали базу данных российского "Альфа-банка". Кроме того, пранкеры смогли лично пообщаться с владельцем банка олигархом Михаилом Фридманом.

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