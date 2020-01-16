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В ОБСЄ назвали дату наступної зустрічі ТКГ по Донбасу

Новини » Суспільство     16.01.2020 - 17:28
В ОБСЄ назвали дату наступної зустрічі ТКГ по Донбасу
Фото: зустріч традиційно проходить в "Президент Готелі" (twitter.com/BelarusMID)

Зустріч відбудеться 29 січня в Мінську

Наступне засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з питань врегулювання конфлікту на Донбасі відбудеться наприкінці січня в Мінську. Про це заявила новий спецпредставник ОБСЄ Хайді Грау, повідомляють російські ЗМІ.

За її словами, наступна зустріч відбудеться 29 січня.

Наголошується, що Грау вперше взяла участь у засідання ТКГ. Раніше посаду спецпредставника ОБСЄ в контактній групі займав Мартін Сайдик.

Нагадаємо, 16 січня в Мінську відбулося перше засідання ТКГ в 2020 році. Представник Російської Федерації в контактній групі Борис Гризлов заявив, що Україна і ОРДЛО на першому засіданні підтвердили свою відданість режиму припинення вогню на Донбасі.

Також РБК-Україна писало, що вчора президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, в ході якого розповів про формування чергових списків на обмін полоненими. Він також заявив, що українська сторона вже визначила перелік трьох додаткових ділянок розведення сил і засобів.

У Мінську розпочалася перша в 2020 зустріч підгруп ТКГ по Донбасу ОБСЄ зафіксувала зменшення порушень режиму "тиші" на Донбасі
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