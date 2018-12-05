Савченко оголосила сухе голодування

Фото: Надія Савченко (РБК-Україна)

Савченко поскаржилася на дії слідчих СБУ

Нардеп Надія Савченко, підозрювана у підготовці терактів у Києві, оголосила сухе голодування. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Савченко у Facebook.

"Надiя Савченко, як політичний в'язень, оголошує сухе голодування до моменту забезпечення прав в і свобод згідно Конституції України і чинного законодавства", - йдеться у повідомленні.

Слідчі СБ (У) шантажують і тиснуть на народного депутата, голову ПП "Громадсько-політична платформа Надії Савченко", вимагаючи негайного ознайомлення з матеріалами справи адвокатів, щоб негайно розпочати розгляд справи по суті, в обмін на можливість бачитись з рідними, помічниками, поновити електронні ключі, відкрити рахунок в банку для реєстрації кандидатом в Президенти України. У зв'язку з цим, Надiя Савченко, як політичний в'язень, оголошує СУХЕ ГОЛОДУВАННЯ до моменту забезпечення прав в і свобод згідно Конституції України і чинного законодавства. Опубліковано Надія Савченко Середа, 5 грудня 2018 р.

Савченко заявила, що слідчий поставив їй ультиматум, щоб її адвокати закінчили ознайомлення зі справою. Вона заявила, що доки її адвокати не закінчать ознайомлення, її не відвезуть в банк, щоб вона могла поновити електронний ключ, подати декларацію до НАЗК, відкрити партійні рахунки, щоб мати змогу балатуватися в президенти України у 2019 році.

"Слідчий поставив ультиматум, що в банк мене не відвезуть, крім того, мені заборонять побачення з рідними, помічниками, якщо мої адвокати швидко не закінчать ознайомлення з матеріалами справи, щоб можна було мене встигнути осудити, винести обвинувальний вирок до президентських виборів. Я не піддаюся на тиск, реагувати на такі заяви я можу тільки одним методом, я оголошую голодовку суху. Не просто без їжі, а і без води і це буде тривати доти, доки мені не забезпечать відвідування банку, доки я не поновлю електронний ключ, не подам декларацію до НАЗК, доки мені не дозволять бачитися з родичами та помічниками", - заявила вона.

Нагадаємо, 22 березня поточного року Верховна рада України дозволила притягнення нардепа Надії Савченко до кримінальної відповідальності. У той же день Савченко вручили підозру у підготовці терактів в Києві та затримали.

Як заявляв генпрокурор Юрій Луценко, Савченко пропонувала офіцерам Збройних сил України здійснити теракти проти керівництва країни.