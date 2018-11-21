Апеляційний суд залишив Савченко під арештом до 23 грудня

Фото: Надія Савченко (РБК-Україна)

Суд не задовольнив клопотання адвокатів нардепа

Апеляційний суд Києва залишив під арештом народного депутата України Надію Савченко до 23 грудня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hromadske.ua.

Як зазначається, Київський апеляційний суд таким рішенням не задовольнив клопотання адвокатів Савченко.

Нагадаємо, 25 жовтня Шевченківський районний суд Києва продовжив арешт нардепа Надії Савченко ще на два місяці.

22 березня поточного року Верховна рада України дозволила притягнення нардепа Надії Савченко до кримінальної відповідальності.

У той же день Савченко вручили підозру у підготовці терактів в Києві та затримали.

Як заявляв генпрокурор Юрій Луценко, Савченко пропонувала офіцерам Збройних сил України здійснити теракти проти керівництва країни.

Крім того, Луценко заявляв, що Савченко планувала здійснити терористичний акт в залі українського парламенту, "знищивши гранатами дві ложі, мінометами обрушивши купол Верховної ради і автоматами добиваючи тих, хто виживе".