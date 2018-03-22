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Савченко пропонувала військовим здійснити теракти проти керівництва України, - ГПУ

НовиниПолітика    22.03.2018 - 09:47
Фото: Надія Савченко (РБК-Україна)
Фото: Надія Савченко (РБК-Україна)

За версією слідства, Савченко пропонувала кільком офіцерам здійснити теракти

Нардеп Надія Савченко пропонувала офіцерам Збройних сил України здійснити теракти проти керівництва країни. Про це на засіданні регламентного комітету Ради, який розглядає питання зняття недоторканності з Савченко, заявив генпрокурор Юрій Луценко, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, за словами Луценка, протягом літа-осені 2017 року керівник "Офіцерського корпусу" і Савченко підбирали виконавців терористичного акту.

"Особисто Савченко зверталася з такою пропозицією до окремих офіцерів різних частин ЗСУ. Влітку вона звернулася з такою пропозицією до офіцерів 8 полку спеціального призначення ЗСУ, які дислокуються в Харкові, а на момент контакту з народним депутатом України перебували в зоні АТО", - зазначив він.

За його словами, кілька офіцерів отримали від Савченко пропозицію вчинити теракти для ліквідації вищого керівництва України.

Нагадаємо, раніше Луценко заявив, що Росія надала зброю для терактів проти керівництва України.

"У нас є докази участі Росії, як ворога української держави, у передачі зброї особам, які готувалися до вчинення терористичного акту проти вищого керівництва держави і мирного населення столиці з метою повалення конституційного ладу", - заявив генпрокурор.

У Раді сьогодні покажуть записи по справі Савченко, - Луценко
Теги: Юрій Луценко, Надія Савченко, Теракт
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