США відправить радари і ракети для зміцнення оборони Саудівської Аравії

Фото: Пентагон (uk.wikipedia.org)

Пентагон ухвалив рішення про надання військової допомоги у зв'язку з недавньою атакою на НПЗ

США Пентагон планує відправити в Саудівську Аравію чотири радіолокаційні системи, батарею ракет "Патріот" і близько 200 осіб допоміжного персоналу, спрямованих на зміцнення оборонний здібностей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що про це заявили в Пентагоні сьогодні, 26 вересня. Таке рішення прийнято у зв'язку з нещодавньою атакою на нафтопереробні заводи в Саудівській Аравії.

"У своїй заяві військові США заявили, що вони також надають додаткові можливості для "підготовки до розгортання замовлень", що означає, що вони можуть бути мобілізовані швидше в умовах кризи. До них відносяться дві додаткові ракетні батареї Patriot і система захисту терміналу у високогірній зоні, або THAAD", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 14 вересня в Саудівській Аравії були атаковані НПЗ. У США звинуватили в атаках уряд Ірану. Під час свого виступу на Генасамблеї ООН президент США Дональд Трамп закликав світові країни посилити економічний тиск на Іран.

Також РБК-Україна повідомляло, що уряд Ірану заявив, що готове до переговорів з Саудівською Аравією після інциденту з нафтопереробним заводом компанії Saudi Aramco.