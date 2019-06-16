Саудівська Аравія вважає Іран відповідальним за атаку на танкери

Принц-наступник Саудівської Аравії Мохаммед бін Салман звинуватив Іран в нещодавній атаці на два танкери в Оманській затоці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

За словами Салмана, саме Тегеран несе відповідальність за напади на танкери в Оманській затоці. Саудівський принц вважає, що ці дії були відповіддю Ірану на спроби Японії стати посередником у конфлікті з Сполученими Штатами.

"Щодо цього питання міжнародній спільноті слід зайняти рішучу позицію", - додав принц.

Крім того, Салман наголосив, що Ер-Ріяд не хоче війни у регіоні, але вразі необхідності "без вагань захистить від будь-яких загроз свій народ, суверенітет, територіальну недоторканість та свої інтереси".

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Британії Джеремі Хант звинуватив Іран у нападі на танкери в Оманській затоці. За словами Ханта, такого висновку дійшов британський уряд після "власної оцінки" інциденту.

13 червня в Оманській затоці було скоєно напад на норвезький і сінгапурський нафтові танкери. Це відбулося через місяць після того, як внаслідок диверсії було пошкоджено чотири нафтові танкери біля узбережжя ОАЕ.

Члени Ради безпеки ООН зібралися на екстрене засідання з цього приводу та засудили атаку на два нафтові танкери в Оманській затоці і закликали ретельно розслідувати цей інцидент. Проте офіційних рішень на екстреному засіданні РБ ООН ухвалено не було.